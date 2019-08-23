В России переобучат 150 тыс. граждан предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills

Фото: Роман Хасаев

Правительство России рассчитывает переподготовить по стандартам WorldSkills порядка 150 тыс. граждан предпенсионного возраста. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Мы видим востребованность такого рода переподготовки», — сказала вице-премьер России Татьяна Голикова на 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в 2020 году количество ресурсных центров для подготовки рабочих кадров в РТ вырастет до 41.