В России переобучат 150 тыс. граждан предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills
Правительство России рассчитывает переподготовить по стандартам WorldSkills порядка 150 тыс. граждан предпенсионного возраста. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Мы видим востребованность такого рода переподготовки», — сказала вице-премьер России Татьяна Голикова на 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в 2020 году количество ресурсных центров для подготовки рабочих кадров в РТ вырастет до 41.Общество Татарстан
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