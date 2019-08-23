В Казани перенесут остановку «Комбинат «Здоровье»
В Казани с 31 августа перенесут остановку транспорта «Комбинат «Здоровье». Это связано со строительством многофункционального центра по ул. Университетской.
Остановка будет располагаться около дома №56 по улице Лево-Булачной, сообщается на сайте мэрии города.
Ранее был согласован проект многофункционального комплекса, который семья экс-мэра Казани Камиля Исхакова планирует построить на месте снесенного осенью 2017 года комбината «Здоровье». Подробнее — в материале «Реального времени».ОбществоИнфраструктура Татарстан
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