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Боксера Дадашева посмертно наградили золотой медалью

10:39, 23.08.2019
Боксера Дадашева посмертно наградили золотой медалью
Фото: AP Photo/John Locher

Евразийская федерация профессионального бокса (EBP) посмертно наградила российского боксера Максима Дадашева.

Скончавшегося в США боксера также решили наградить медалью организации, награду вручили менеджеру боксера Эгису Климасу и тренеру Бадди Макгирту.

Напомним, что Дадашев скончался в США после боя с Габриэлем Матиасом, который состоялся в США 20 июля. Российский боксер прямо с ринга был доставлен в больницу, где врачи диагностировали отек мозга. 23 июля 28-летний Дадашев умер, не приходя в сознание, у боксера остались жена и маленький сын.

Спортсмен был похоронен в Петербурге по мусульманскому обычаю.

СпортОбщество
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