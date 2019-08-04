Погибшего после боя в США боксера Дадашева похоронили в Петербурге по мусульманскому обычаю

Фото: AP Photo/John Locher

В воскресенье в Петербурге похоронили российского боксера Максима Дадашева. Церемония прощания со спортсменом прошла по мусульманским обычаям.

Прощание с боксером началось в 8 утра в морге Николаевской больницы. После этого был проведен обряд омовения и джаназа-намаз за усопшего. Спортсмена похоронили в мусульманском секторе Петергофского кладбища Санкт-Петербурга.

Напомним, что Дадашев скончался в США после боя с Сабриэлем Матиасом, который состоялся в США 20 июля. Российский боксер прямо с ринга был доставлен в больницу, где врачи диагностировали отек мозга. 23 июля 28-летний Дадашев умер не приходя в сознание, у боксера остались жена и маленький сын.