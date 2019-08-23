Сегодня в Набережных Челнах откроются четыре новых детсада

Сегодня в Набережных Челнах вводятся в эксплуатацию четыре новых детских сада, еще два — уже практически готовы к открытию.

Все детсады построены в рамках проекта «Демография». Благодаря запуску новых дошкольных учреждений создано 1 440 мест, из них 780 в яслях.

В двух из шести детских садов будут созданы группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в детском саду с познавательно-речевым направлением развития воспитанников №124 «Капитошка» есть шрифт Брайля. Общая площадь здания составляет 4 276 кв. метров. По периметру установлены 20 видеокамер, еще девять находятся внутри.

На территории расположены 12 веранд, установлены игровые зоны. Песочницы теперь могут закрываться, отмечает пресс-служба мэрии Челнов.

Напомним, в Елабуге началось строительство новой трехэтажной школы с двумя бассейнами на 1 224 места. Она войдет в комплекс полилингвального образовательного центра и обучение в ней будет проводиться на трех языках — русском, английском, татарском.