В Елабуге начали строить полилингвальную трехэтажную школу с двумя бассейнами

В Елабуге началось строительство новой трехэтажной школы с двумя бассейнами на 1 224 места. Она войдет в комплекс полилингвального образовательного центра и обучение в ней будет проводиться на трех языках — русском, английском, татарском.

Школа будет расположена в 4-м микрорайоне города, где есть только одно общеобразовательное учреждение, в котором уже не хватает мест. В этом году строители должны поднять фундамент, установить металлические каркасы здания, оставшиеся работы будут продолжены в следующем году.

Кроме новой школы, в состав полилингвального комплекса войдет детский сад на 220 мест, который почти достроен, а также детские сады №35 и 39, начальная школа №10, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Напомним, врио главы Башкирии Радий Хабиров анонсировал открытие 21 школы и 21 детского сада в этом году.

