Суд отклонил кассацию Украины по спору с «Татнефтью» на $144 млн

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решение о взыскании с Украины долга российской компании «Татнефть» на сумму $144 млн.



«Решение арбитражного суда Ставропольского края оставить в силе, кассационные жалобы без удовлетворения», — приводит ТАСС решение арбитража.



В конце февраля этого года Арбитражный суд Ставропольского края потребовал от Украины выплатить компании «Татнефть» $144 млн. Таким образом, суд привел в исполнение решение Международного коммерческого арбитража от 29 июля 2014 года.

Напомним, что «Татнефть» потребовала от властей Украины компенсацию после того, как группа «Приват», связанная с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, в 2007 году совершила рейдерский захват компании «Укртатнафта», основанной указами президентов Украины и Татарстана. В результате этого «Татнефть» и Минземимущества РТ лишились своих активов на Украине.

