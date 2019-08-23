Жителей России предупредили о риске заболевания смертельными лихорадками

Жителей России предупредили о риске смертельных тропических болезней из-за изменения популяции комаров.

Эпидемиологи выявили широкое распространение комаров-переносчиков вирусов Денге, Зика и желтой лихорадки вдоль Черноморского побережья и в Крыму. Если хотя бы одного туриста укусит такое насекомое, смертоносная эпидемия может распространиться по всему региону.

Найденные виды переместились в Россию из-за глобального потепления из Египта и Юго-Восточной Азии. Эксперты отмечают, что это общемировая проблема и в дальнейшем опасные насекомые могут распространиться по всей Центральной России.

Отличить опасных комаров можно по нескольким признакам: они узнаваемы по ярким белым отметинам на лапках и такого же цвета полосам на спине. Или выделяются пятнистым брюшком и черно-белыми полосами на ногах, отмечают «Известия».

Ранее этнолог КФУ рассказал о том, почему некоторые виды комаров превратились в настоящих «домашних животных», чем они могут быть опасны для человека и почему лето 2019 года стало для комаров суровым испытанием. Подробнее — в материале «Реального времени».

