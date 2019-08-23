В России разработали технологию распознавания человека по силуэту

Российская компания Ntechlab разработала новую технологию распознавания человека по силуэту. Благодаря такой системе можно будет отслеживать его перемещение по городу.

Рабочий продукт будет готов в течение ближайших двух месяцев, после чего начнется тестирование новых технологий в Татарстане, Москве, Тюмени, Рязани, Кемерове и за рубежом.

«Силуэт человека так же уникален, как и лицо. Заключается технология в том, что мы не только можем идентифицировать силуэт, но и отслеживать его перемещение практически по всем камерам города», — цитирует ТАСС генерального директора компании Александра Минина.

Технология сейчас отлаживается, потому что программе предстоит работать с обработкой данных с городских камер, которые отличаются друг от друга по техническим параметрам.

NtechLab — российская стартап-компания, основанная в 2015 году. Она занимается разработкой передовых методов в области самообучающейся нейронной сети для создания алгоритмов по распознаванию лиц.

Ранее управляющие компании Казани рассказали, как установить на дом камеры наблюдения в рамках программы «Безопасный город». Чтобы войти в проект, нужно обратиться в электронную приемную мэра.