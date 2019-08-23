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В России разработали технологию распознавания человека по силуэту

05:33, 23.08.2019
В России разработали технологию распознавания человека по силуэту
Фото: pxhere.com

Российская компания Ntechlab разработала новую технологию распознавания человека по силуэту. Благодаря такой системе можно будет отслеживать его перемещение по городу.

Рабочий продукт будет готов в течение ближайших двух месяцев, после чего начнется тестирование новых технологий в Татарстане, Москве, Тюмени, Рязани, Кемерове и за рубежом.

«Силуэт человека так же уникален, как и лицо. Заключается технология в том, что мы не только можем идентифицировать силуэт, но и отслеживать его перемещение практически по всем камерам города», — цитирует ТАСС генерального директора компании Александра Минина.

Технология сейчас отлаживается, потому что программе предстоит работать с обработкой данных с городских камер, которые отличаются друг от друга по техническим параметрам.

NtechLab — российская стартап-компания, основанная в 2015 году. Она занимается разработкой передовых методов в области самообучающейся нейронной сети для создания алгоритмов по распознаванию лиц.

Ранее управляющие компании Казани рассказали, как установить на дом камеры наблюдения в рамках программы «Безопасный город». Чтобы войти в проект, нужно обратиться в электронную приемную мэра.

ОбществоИнфраструктураТехнологии Татарстан
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