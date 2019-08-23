Власти Франции составят черный список компаний-неплательщиков «цифрового налога»

Французское правительство планирует создать черный список цифровых компаний, которые уклоняются от уплаты налогов, введенных в этом году.

«Мы создадим черный список платформ, которые не сотрудничают, как для стран-офшоров», — заявил министр государственного действия и госфинансов Жеральд Дарманен в интервью газете Les Echos.

В этот список попадут те, кто не платит «налог GAFA», названный в честь американских цифровых гигантов Google, Amazon, Facebook и Apple и одобренный этим летом во Франции. Также это коснется тех, кто не платит НДС и не предоставляет данные о доходах пользователей по запросу налоговой службы.

Министр подчеркнул, что на долю НДС приходится 80% всех уголовных дел о махинациях с налогами.

11 июля Сенат Франции окончательно принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Данный налог затронет прибыль интернет-гигантов, полученную после 1 января 2019 года, и составит 3% от общего оборота во Франции.