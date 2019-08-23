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Власти Альметьевска потратят на букеты 0,5 млн рублей

01:38, 23.08.2019
Власти Альметьевска потратят на букеты 0,5 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Исполком Альметьевского района Татарстана объявил тендер на поставку букетов до конца 2019 года. Начальная цена контракта составляет 500,1 тысячи рублей.

За эти деньги власти района рассчитывают получить 60 мужских букетов, 65 женских, 80 комбинированных и пять корзин с цветами, следует из документации, опубликованной на портале гозакупок.

Согласно сообщению, заявки на участие в тендере принимаются с 22 августа по 5 сентября. Сам аукцион назначен на 9 сентября.

Общество Татарстан
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