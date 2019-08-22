Татьяна Грачева: «На чемпионате Европы сборная России по волейболу должна брать медали»

Бывшая волейболистка Татьяна Грачева поделилась мнением о предстоящем чемпионате Европы по волейболу среди женщин.

— В первых числах августа сборная участвовала в олимпийском квалификационном турнире в Калининграде, а через три недели новый ответственный старт. Не миновала ли уже команда пик формы?

— Нет. До пика формы она еще очень далека. Игра с Южной Кореей, которая была решающей в олимпийском отборе, это показала. Мы выиграли ее не благодаря хорошей готовности, а за счет сверхжелания и характера. Играли же очень некачественно.

Нам крупно повезло, что получили домашний отбор, что группа была легкая по сравнению с другими. Тем не менее команда не выглядела в заключительном матче так, как могла бы, учитывая ее потенциал. Задачу решили — это главное, но играть можем и должны лучше.

— В чем именно надо прибавлять?

— В первую очередь в командных взаимодействиях. «Физики» пока не хватает. Это еще в Лиге наций чувствовалось. К домашнему этапу в Екатеринбурге в состав вернулись Ирина Воронкова, Ксения Парубец, Евгения Старцева, но было видно, что люди из отпуска. Иначе, впрочем, и быть не могло. Сначала надо физически готовиться, а уж потом в волейбол играть. А сам по себе вне команды не натренируешься. Поэтому возникли некоторые сложности.

Вообще-то во всем надо прибавлять — в приеме, защите. За блок волнуемся меньше. Все-таки это наше сильное оружие. В матче с кореянками на сетке были разные силы.

— Татьяна Кошелева так и не вернулась в сборную к чемпионату Европы. Она взяла паузу?

— Пока поехала в Китай. У нее новый клуб, контракт, новый опыт. Конечно, всем хотелось бы, чтобы Таня была в команде. Ведь это уникальный игрок. Но человек не может рисковать здоровьем. Приходится это учитывать. Тем более если мы рассчитываем на Кошелеву на Олимпийских играх.

— Какие сборные являются, на ваш взгляд, фаворитами чемпионата Европы?

— Думаю, Италия и Сербия, которые располагают стабильными составами. Турция — очень опасный для нас соперник, Польша быстро растет.

— Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко заявил, что на чемпионате Европы перед нашей сборной стоит задача выиграть медали. Это реально?

— У нас не должно быть более скромной задачи. Мы и в Лиге наций должны быть как минимум в призерах, а не занимать 14-е место. В стране прекрасные игроки с большим потенциалом, молодежь прогрессирует, — сказала Грачева.

Напомним, сегодня в «Реальном времени» вышел материал по составу сборной России по волейболу среди женщин, которые поедут защищать честь страны на европейском первенстве.