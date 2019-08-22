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В Татарстане на оцифровку и реставрацию кинодокументов направят более 10 млн рублей

12:27, 22.08.2019
В Татарстане на оцифровку и реставрацию кинодокументов направят более 10 млн рублей
Фото: ru.wikipedia.org

Госкомитет Татарстана по закупкам потратит 10,5 млн рублей на выполнение работ по оцифровке и реставрации копий кинодокументов Архивного фонда РТ для нужд Госкомитета республики по архивному делу.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 21 августа. Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 сентября. Работы должны быть выполнены со дня заключения контракта по 20 декабря.

В целом продолжительность кинодокументов составляет около 15 тыс. минут. Их содержание не уточняется.

Ранее депутаты Госсовета РТ предложили увеличить штрафы за халатное отношение к архивным документам.

ОбществоКультура Татарстан
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