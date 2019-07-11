Депутаты Госсовета РТ предложили увеличить штрафы за халатное отношение к архивным документам

Фото: Инна Серова

34% обратившихся в архивы за подтверждением данных о трудовом стаже татарстанцев получили отрицательные ответы в связи с отсутствием документов. Об этом сообщили сегодня на 49-й сессии Госсовета РТ, передает корреспондент «Реального времени».

1,6 млн из более чем 8 млн жителей республики, обратившихся за подтверждением трудового стажа в 2017—2018 гг., не смогли его получить из-за халатного отношения работодателей к документации.

В связи с этим Госсовет РТ выступил с законодательной инициативой об усилении ответственности за нарушение правил хранения, комплектования и учета архивной документации. Так, татарстанские депутаты хотят увеличить штраф для граждан до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — до 5 тыс., для юридических лиц — до 10 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на капремонт муниципальных архивов в 2019 году выделено около 50 млн рублей.