Базаревич о невызове Понкрашова в сборную: «Это он вас попросил узнать?"

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич ответил на вопрос о не попадании в состав экс-защитника УНИКСа Антона Понкрашова.

«Это он вас попросил узнать? Давайте отвечу, без проблем. Мы строили команду определенным образом. И видели игроков, которых и вы видели. Ситуации со Шведом, Кулагиным были во многом неожиданными. Ожидали, что Кулагин восстановится, у Зубкова и Бабурина в свое время это не заняло столько времени.

А дальше — у нас есть коллектив, химия. Коней на переправе не меняют. Мы верим в тех игроков, которые у нас есть. Нет игроков, кроме Шведа, которые способны выйти извне системы, и решить все. И то не в полной мере. Сейчас важна система», — ответил Базаревич.

Ранее стало известно, что сборная России по баскетболу поднялась на 10 позиций в рейтинге ФИБА.