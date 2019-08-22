Экс-нападающий «Рубина» Девич вернулся в сербский «Вождовац»

Бывший нападающий «Рубина» Марко Девич подписал контракт с сербским «Вождовацем», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона-2019/20.

Ранее Девич уже выступал за «Вождовац», откуда в 2004 году перебрался в украинскую «Волынь». В «Рубине» нападающий провел 49 матчей, в которых забил 15 голов. Последним российским клубом Девича был «Ростов», где он играл на правах аренды.

Напомним, на прошлой неделе Девич покинул азербайджанский «Сабах» и стал свободным агентом.