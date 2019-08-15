Экс-нападающий «Рубина» Марко Девич остался без клуба

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Бывший нападающий «Рубина» Марко Девич покинул команду «Сабах» из Азербайджана и стал свободным агентом.

«Спасибо за все, «Сабах». Спасибо, Баку. Спасибо, Азербайджан», — написал Девич в своем «Инстаграм».

За азербайджанский клуб 32-летний игрок выступал на протяжении прошлого сезона. В его активе 8 забитых мячей в 21 матче чемпионата Азербайджана.

Напомним, Девич выступал за казанский «Рубин» в период с 2014 по 2017 годы. Самым запоминающимся моментом в казанской карьере футболиста остался его красивый гол в выездном матче Лиги Европы в ворота «Ливерпуля».