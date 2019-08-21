РФС оштрафовал «Ростов» из-за долга перед Бердыевым и запретил заявлять новых игроков

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте опубликовал решение палаты по разрешению споров по итогам рассмотрения жалобы тренера Курбана Бердыева в отношении его бывшей команды ФК «Ростов».



Специалист требовал применить санкции в отношении ростовского клуба в связи с неисполнением решения Палаты от 28 июня 2019 года. В качестве обеспечительной меры РФС постановило наложить на «Ростов» запрет на регистрацию новых футболистов. Также на ростовский клуб наложен штраф, сумма которого осталась неизвестной.

Данный запрет может быть снят только после исполнения всех обязательств перед Бердыевым. Отметим, что помимо него «Ростов» должен рассчитаться и с его помощниками Иваном Данильянцем и Александром Мацюрой.

Напомним, в воскресенье в рамках 7-го тура РПЛ «Ростов» встретится с «Рубином».