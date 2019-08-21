СК возбудил дело против двух грабителей из Татарстана, пойманных в Волгоградской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против двух мужчин 20 и 28 лет из Татарстана, задержанных в Волгоградской области.

Они подозреваются в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает Следком по региону.

Сегодня стало известно, что полицейские совместно с Росгвардией задержали в Волгоградской области группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений. Сначала злоумышленники угнали из автосервиса Казани машину, затем напали на 27-летнего жителя, избив его, отобрали телефон и деньги. После этого преступники ограбили квартиру в Набережных Челнах и украли $15 тыс.

Далее они скрылись в Волгоградской области. Во время задержания мужчины оказывали сопротивление. Выстрелив несколько раз в стражей порядка, они угрожали взорвать гранату и требовали пропустить их. Не исключено, что задержанные могли находиться под воздействием наркотиков.