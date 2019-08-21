В Волгоградской области задержали банду грабителей из Татарстана, похитивших 15 тысяч долларов США

Полицейские совместно с Росгвардией задержали в Волгоградской области группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, при этом правоохранителям пришлось применить оружие.

По версии следствия, сначала злоумышленники угнали из автосервиса Казани машину, затем напали на 27-летнего жителя, избив его, отобрали телефон и деньги. После этого преступники ограбили квартиру в Набережных Челнах и украли 15 тысяч долларов.

Во время задержания мужчины оказывали сопротивление. Выстрелив несколько раз в стражей порядка, они угрожали взорвать гранату и требовали пропустить их.

«На предложение сдаться добровольно подозреваемые ответили отказом и попытались скрыться, но были задержаны. У них изъят газовый револьвер системы Наган и муляж гранаты», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанные могли находиться под воздействием наркотиков.

Напомним, ранее правоохранительные органы задержали на территории Казани членов преступной группировки, которые занимались угоном дорогостоящих автомобилей.

