Прибыль «Башнефти» по МСФО за полгода выросла на 6%

За первое полугодие 2019 года чистая прибыль «Башнефти» по МСФО составила 43,9 млрд рублей. Это на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Выручка увеличилась на 9%, до 424,649 млрд рублей, следует из отчета, опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Ранее Международное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг «Башнефти». Теперь нефтяной компании присвоен рейтинг «BBB» со стабильным прогнозом. В агентстве обратили внимание на высокий уровень интеграции «Башнефти» в бизнес-процессы ее материнской компании — «Роснефти», кредитное качество которой находится на высоком уровне.