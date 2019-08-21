В Казани продают имущество Fun24 за 2,2 млн рублей — с мая оно подешевело в несколько десятков раз

На сайте бесплатных объявлений Avito вновь выставили на продажу имущество развлекательного комплекса Fun24.

Оно включает в себя оборудование, мебель, инвентарь, компьютерную технику и др., в т.ч. право субаренды нежилых помещений (в количестве 405 позиций общей площадью 5,4 тыс. кв.м.). Срок аренды помещений истекает 1 декабря 2023 года.

В объявлении отмечается, что имущество продается срочно и только за прямые деньги.

Напомним, что в конце мая конкурсный управляющий ООО «ФАН 24» (развлекательный комплекс Fun24) объявил о проведении торгов по продаже имущества за 87,5 млн рублей.

Оборудование, инвентарь и мебель пойдут с молотка двумя лотами. Первым лотом выставляется 860 позиций оборудования и инвентаря, находящихся в залоге у «ИнтехБанка» и «Ак Барс» Банка. Его стоимость оценивается в 80 млн рублей. Во второй лот вошло право субаренды помещений, а также мебель, компьютерная техника и прочее имущество. Начальная цена составляет 7,5 млн рублей.