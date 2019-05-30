Имущество Fun24 выставили на торги за 87 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «ФАН 24» (развлекательный комплекс Fun24) объявил о проведении торгов по продаже имущества. Начальная цена составляет более 87,5 млн рублей.

Оборудование, инвентарь и мебель пойдут с молотка двумя лотами, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Первым лотом выставляется 860 позиций оборудования и инвентаря, находящихся в залоге у «ИнтехБанка» и «Ак Барс» Банка. Его стоимость оценивается в 80 млн рублей.

Во второй лот вошло право субаренды помещений, а также мебель, компьютерная техника и прочее имущество. Начальная цена составляет 7,5 млн рублей.

Напомним, что в марте развлекательный комплекс Fun24 выставили на продажу за 1,3 млн рублей. За эту сумму предлагалось купить помещения комплекса и участок под зданием.

Ранее судебные приставы опечатали здание FUN24 на Мазита Гафури, 46. Комплекс был закрыт на основании претензий о нарушениях требований пожарной безопасности и градостроительного законодательства.