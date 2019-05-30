Имущество Fun24 выставили на торги за 87 млн рублей
Конкурсный управляющий ООО «ФАН 24» (развлекательный комплекс Fun24) объявил о проведении торгов по продаже имущества. Начальная цена составляет более 87,5 млн рублей.
Оборудование, инвентарь и мебель пойдут с молотка двумя лотами, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.
Первым лотом выставляется 860 позиций оборудования и инвентаря, находящихся в залоге у «ИнтехБанка» и «Ак Барс» Банка. Его стоимость оценивается в 80 млн рублей.
Во второй лот вошло право субаренды помещений, а также мебель, компьютерная техника и прочее имущество. Начальная цена составляет 7,5 млн рублей.
Напомним, что в марте развлекательный комплекс Fun24 выставили на продажу за 1,3 млн рублей. За эту сумму предлагалось купить помещения комплекса и участок под зданием.
Ранее судебные приставы опечатали здание FUN24 на Мазита Гафури, 46. Комплекс был закрыт на основании претензий о нарушениях требований пожарной безопасности и градостроительного законодательства.НедвижимостьБизнес Татарстан
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