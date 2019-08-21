Новости аналитики

12:53 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

В «Яндексе» рассказали, как пользователи ищут фильмы, когда не помнят названия

12:00, 21.08.2019
В «Яндексе» рассказали, как пользователи ищут фильмы, когда не помнят названия
Фото: pixabay.com

Аналитики «Яндекса» выяснили, как пользователи ищут фильмы, названия которых не помнят. Для этого специалисты изучили содержание запросов.

Чаще всего при поиске упоминаются обозначения действующих лиц: девушка и парень, мужчина и женщина. Следом идут слова, которые определяют семейную роль героев, их профессии и национальности.

В рейтинге глаголов, обозначающих действие сюжета, оказались «убивать», «умирать», «находить», «жить», «попадать куда-то». Самые популярные места действия: школа, лес, город, тюрьма, остров.

Также аналитики выяснили, чем запоминается кино разных стран.«Например, в воспоминаниях о российском кино особенно часто фигурируют подруги и менты. В Турции — невесты и богатые парни. В Индии — братья и крокодилы. В китайских фильмах дерутся и летают, в советских — пьют и поют, в американских — худеют, переезжают и попадают в тюрьму», — говорится в исследовании.

Помимо этого, эксперты составили список характерных слов, по которым можно определить жанр кино. Судя по запросам, самые яркие персонажи аниме — демоны и пацаны. Семейные пары, мужья и жены, возглавили рейтинг двух жанров — мелодрамы и триллера. Для фильмов ужасов характерны сцены в подвале или в доме, для комедий — на свадьбе или вечеринке.

Ранее сообщалось, что боевик «Люди Икс: Темный Феникс» стал самым неудачным в прокате фильмом франшизы о «Людях Икс».

АналитикаОбществоКультура
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров