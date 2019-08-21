В «Яндексе» рассказали, как пользователи ищут фильмы, когда не помнят названия

Аналитики «Яндекса» выяснили, как пользователи ищут фильмы, названия которых не помнят. Для этого специалисты изучили содержание запросов.

Чаще всего при поиске упоминаются обозначения действующих лиц: девушка и парень, мужчина и женщина. Следом идут слова, которые определяют семейную роль героев, их профессии и национальности.

В рейтинге глаголов, обозначающих действие сюжета, оказались «убивать», «умирать», «находить», «жить», «попадать куда-то». Самые популярные места действия: школа, лес, город, тюрьма, остров.

Также аналитики выяснили, чем запоминается кино разных стран.«Например, в воспоминаниях о российском кино особенно часто фигурируют подруги и менты. В Турции — невесты и богатые парни. В Индии — братья и крокодилы. В китайских фильмах дерутся и летают, в советских — пьют и поют, в американских — худеют, переезжают и попадают в тюрьму», — говорится в исследовании.

Помимо этого, эксперты составили список характерных слов, по которым можно определить жанр кино. Судя по запросам, самые яркие персонажи аниме — демоны и пацаны. Семейные пары, мужья и жены, возглавили рейтинг двух жанров — мелодрамы и триллера. Для фильмов ужасов характерны сцены в подвале или в доме, для комедий — на свадьбе или вечеринке.

Ранее сообщалось, что боевик «Люди Икс: Темный Феникс» стал самым неудачным в прокате фильмом франшизы о «Людях Икс».

