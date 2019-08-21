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Mastercard может запустить переводы из России за рубеж по номеру телефона

11:46, 21.08.2019
Mastercard может запустить переводы из России за рубеж по номеру телефона
Фото: flickr.com

Международная платежная система Mastercard может запустить в России сервис денежных переводов за границу по номеру телефона.

Речь идет о сервисе Mastercard Hub, в котором платежная система хранит все мобильные номера клиентов, привязанные к карточному счету.

Источник РБК отмечает, что международные платежные системы давно задумались о переводах по номеру телефона, однако их планам помешала запущенная в начале 2019 года Система быстрых платежей Банка России. Она также позволяет совершать переводы по номеру телефона и работает с гораздо большим числом банков. Поэтому платежные системы сейчас работают над возможностью переводов за рубеж.

Ранее Банк России не увидел поводов для ухода Visa и Mastercard из России из-за принятия новых поправок о платежных системах.

ЭкономикаФинансы
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