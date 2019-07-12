ЦБ: риска ухода Visa и Mastercard из России нет

Банк России не видит поводов для ухода Visa и Mastercard из России из-за принятия новых поправок о платежных системах.

«Поправки направлены на обеспечение соответствия деятельности всех операторов платежных систем российскому законодательству. Мы уверены, что все платежные системы будут работать так, как и работали», — говорится в сообщении ЦБ, которое приводит РБК,

Ранее СМИ сообщили, что Госдума планирует 23 июля рассмотреть во втором чтении законопроект с поправками в закон «О национальной платежной системе». Он содержит положение об обязанности систем обеспечивать беспрерывность платежей. Фактически этот пункт обязывает такие системы, как Visa, Mastercard, China Union Pay, JCB и другие, отказаться от исполнения международных санкций. Это угрожает уходом международных систем из России.