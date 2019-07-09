В Казани задержали банду автоугонщиков, похищавших дорогие иномарки

Правоохранительные органы задержали на территории Казани членов преступной группировки, которые занимались угоном дорогостоящих автомобилей.

После заявления о хищении машины Mazda CX-5 полицейским удалось вычислить злоумышленников. Выяснилось, что банда готовится к очередному похищению иномарки, на их счету было несколько автоугонов.

В рамках спецоперации трое фигурантов в возрасте 39-43 лет были задержаны. У них были изъяты специальные электронные средства для взлома машины, устройство для запуска двигателя через сервисный разъем OBDI и другое оборудование, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МВД по Татарстану.

Уточняется, что один из угонщиков попытался на скорости уехать от полицейских. В итоге он был пойман при поддержке экипажа ДПС.

В настоящее время все задержанные решением суда заключены под стражу.

Напомним, ранее в Роскачестве рассказали, как избежать угона автомобиля.