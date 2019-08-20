УФАС Татарстана рассмотрит дело о закупках на миллиард рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Татарстана заподозрило в сговоре ООО «Евростиль» и ООО «СМУ-УКС» при участии в пяти аукционах. Тендеры проводились на контракты по капитальному ремонту зданий амбулаторно-поликлинических учреждений Республики Татарстан, Набережно-Челнинской инфекционной больницы и строительство бассейна в Нижнекамском районе.

Все аукционы проводились в 2018 году, заказчиком выступило Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана (ГИСУ). Победу с минимальным снижением начальной цены контракта (в 0,5%) одержало ООО «Евростиль». Общая сумма заключенных договоров составила 1 048 335 537,40 рубля.

ООО «СМУ-УКС», заявляясь на закупки, обеспечило имитацию конкурентной борьбы, заявляет пресс-служба УФАС по РТ.

Антимонопольщики добавляют: обе компании на протяжении 2016—2019 годов проводили ряд финансовых операций в отношении друг друга. Так, в 2016 году ООО «СМУ-УКС» осуществило восемь денежных переводов на сумму более 53 млн рублей, обозначив их как оплату капремонта на объекте Муслюмовской больницы, где было привлечено в качестве подрядной организации. Цена договора на указанные работы составила 54,8 млн рублей.

В августе также стало известно, что УФАС по РТ оштрафует «Волго-Вятскуправтодор» за картельное соглашение при контроле качества дорог. Подробнее о ситуации читайте в материале «Реального времени».

