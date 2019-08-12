УФАС по РТ оштрафует «Волго-Вятскуправтодор» за картельное соглашение при контроле качества дорог

УФАС по РТ вынесло протокол об административном нарушении должностных лиц ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», которым вменяется ч. 7 ст. 14.32 КоАП РФ (заключение недопустимого соглашения). Также антимонопольному преследованию подверглась и сама заинтересованная в госконтрактах компания — казанская «Трасса», специализирующаяся на проведении диагностических инструментальных исследований качества проведенных дорожно-строительных работ

Ведомство сочло, что госзаказчик в течение 4 лет подряд заключал с «Трассой» контракты на контроль качества дорожных работ в обход конкурса. Дело можно считать беспрецедентным, так как ранее антимонопольный орган привлекал к ответственности лишь дорожных подрядчиков.

Финальное постановление о том, какое наказание получат участники раскрытого картельного сговора, будет вынесено в ближайшее время. Подрядчику, в частности, могут грозить оборотные штрафы.

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