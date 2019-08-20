Глава судейского департамента: «В ворота «Уфы» нужно было ставить пенальти»

Глава судейского департамента и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу судьи Евгения Турбина в эпизоде с фолом защитника хозяев поля Пуцко на матче 6-го тура РПЛ «Уфа» — «Ростов» (2:0).

«Это 11-метровый и желтая карточка. В действиях Пуцко не было агрессии. Прежде чем сыграть в мяч, он сыграл локтем в Зуева. И только после этого сыграл в мяч. Это 11-метровый. Я разговаривал с арбитром: он не видел эпизод, поэтому совершил ошибку», — сказал Егоров.

Напомним, встреча между «Уфой» и «Ростовом» закончилась победой уфимской команды — 2:0. Дублем отметился Сильвестр Игбун, который благодаря этому вошел в символическую сборную тура.