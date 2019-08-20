Соболев и Игбун вошли в символическую сборную 6-го тура РПЛ

Российская премьер-лига опубликовала состав символической сборной шестого тура по версии InStatIndex. В него вошли сразу по два игрока «Уфы», Александр Пуцко и Сильвестр Игбун, и «Крыльев Советов», Александр Анюков и Александр Соболев.

Нападающий «Уфы» Игбун в шестом туре РПЛ отметился дублем в ворота «Ростова», на счету самарца Соболева — гол и передача в гостевой игре с «Уралом».

Кроме них в сборную тура также вошли: Александр Максименко («Спартак»), Брайан Идову («Локомотив»), Самюэль Жиго («Спартак»), Аяз Гулиев («Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Марио Фернандес (ЦСКА) и Максимилиан Филипп («Динамо»).

