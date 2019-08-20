СМИ: игрок «Уфы» Круговой перешел в «Зенит» за 1 млн евро

Защитник «Уфы» Даниил Круговой стал игроком питерского «Зенита». Об этом сообщает портал «Чемпионат».

По сведению источника, уфимский клуб получит от трансфера игрока 1 млн евро. При определенных условиях эта сумма может увеличится в два раза.

Сразу после трансфера Круговой отправится в аренду обратно в «Уфу», где проведет текущий сезон. К питерскому клубу защитник присоединится на следующий футбольный год.

Напомним, ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскрыл детали контрактов своих игроков.