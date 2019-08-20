Самый высокооплачиваемый футболист «Уфы» зарабатывает 2,2 млн рублей в месяц

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о размерах заработной платы футболистов в уфимском клубе.

«Самый высокооплачиваемый наш футболист — это Слай, его зарплата — 30 тысяч евро. Средняя зарплата у нас в клубе — от 800 до 1 млн рублей. Самая маленькая — 50 тысяч рублей. Про премиальные говорить не буду.

У Лунева (вратарь «Зенита», играл за «Уфу», — прим. ред.) первая зарплата была 100 тысяч рублей. И он еще кредиты платил на такую же сумму, а то и больше. У него поджимало везде, коллекторы там и еще что-то. Поэтому для него очень важны были премиальные. А последняя зарплата у него была 350 или 400 тысяч рублей. Точно не помню», — сказал Газизов.

Ранее стало известно, что «Уфа» стала самой прибыльной командой РПЛ по итогам 2018 года.