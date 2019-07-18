В Казани арестован адвокат — эксперт Центра общественных процедур

Фото: "Реальное время"/ Ольга Голыжбина

Под арест до 16 сентября отправил татарстанского адвоката Элика Абдрашитова Советский райсуд Казани. На заседании по мере пресечения подозреваемый по делу на 1,5 млн рублей заявил, что вину признает частично и считает некоторые обстоятельства, озвученные следствием, незаконными, передает с места журналист «Реального времени».



Следователь второго отдела Следкома по РТ Вадим Максимов просил заключить Абдрашитова под стражу, ссылаясь на то, что все обстоятельства дела пока не изучены, и у подозреваемого могут быть сообщники.

Защитник адвоката Станислав Батыршин заявил — Абдрашитов сотрудничает со следствием и заслуживает более мягкой меры пресечения. А еще просил приобщить к материалам положительную характеристику по его прошлому месту работы — оперуполномоченным Столбищенского отдела полиции МВД, а также благодарственное письмо от главы МВД по РТ Асгата Сафарова за 2012 год и благодарность министра образования РТ Энгеля Фаттахова.

Сам подозреваемый сообщил суду: «Вину признаю частично, потому что многие обстоятельства, которые изложил следователь, не основаны на законе. В том числе, что у меня якобы были соучастники в организованной группе».

Напомним, Элик Абдрашитов работал адвокатом и выступал экспертом «Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (далее — ЦОП). Эта организация под крылом бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова создана для защиты прав предпринимателей от незаконного уголовного преследования.

Задержали его 16 июля после получения 1,5 млн рублей в ресторане. По версии следствия, деньги передал представитель потерпевшего от действий предпринимателя, который в свою очередь обратился в ЦОП за помощью.

Детали — в материале «Реального времени».