Дмитрий Казионов: «У меня пробный контракт с «Нефтехимиком» до 27 августа»

Нападающий «Нефтехимика» Дмитрий Казионов рассказал о будущем своей карьеры и сроках контракта с нижнекамским клубом.

«Завершать карьеру не хотел. Здоровье позволяет играть еще 3 — 4 года. Всякое бывает, конечно. Но я не думаю заканчивать.

Есть такая тенденция с прошлого года, когда много опытных игроков за 30 лет остались без контракта. Кто-то нашел работу, кто-то — нет. Сложнее стало. Проблематично найти команду, но причины у всех разные. У меня пробный контракт с «Нефтехимиком» до 27 августа», — сказал Казионов.

Ранее стало известно, что «Нефтехимик» подписал полноценный контракт с защитником Максимом Игнатовичем.