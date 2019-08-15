«Уфа» — самый прибыльный футбольный клуб России в 2018 году, «Оренбург» — второй

На основе анализа финансовых и бухгалтерских отчетностей системы СПАРК, а также по данным о трансферах игроков «Советский спорт» составил список самых прибыльных футбольных клубов России.

Первое место по прибыльности заняла «Уфа». Прибыль башкирского клуба — 428 млн рублей (около 40% от клубного бюджета). Вторым по этому показателю стал «Оренбург», заработавший за прошлый сезон 80 млн, что составляет примерно 8% от их бюджета.

Наиболее убыточным клубом стало московское «Динамо» с убытком в 1,1 млрд рублей. Рядом с ними расположились «Спартак» (878 млн) и «Ростов» (458 млн).

Отметим, что «Рубин», «Ахмат» и «Локомотив» финансовые отчетности за 2018 год не представили.

Напомним, ранее в «Реальном времени» выходило интервью с генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым, где он говорил о росте доходов клуба.