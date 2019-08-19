В Петербурге нашли мертвым заслуженного артиста России Михаила Романова

Заслуженный артист России музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге. Романову было 68 лет.

Тело Романова обнаружила его супруга. По предварительным данным, он выпал из окна.

Как пишет «РИА Новости», в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, где работал Романов, возьмут на себя организацию похорон и прощания с артистом. Дата и время их проведения пока не определены.

Напомним, в августе также ушел из жизни российский композитор Роман Леденев.

