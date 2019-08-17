Ушел из жизни российский композитор Роман Леденев

15 августа скончался российский композитор Роман Леденев. Он умер на 88 году жизни в Москве.

«Для многих из нас он был любимым учителем и старшим другом… Великолепный мастер, которому подвластны различные музыкальные жанры, в том числе и киномузыка», — говорится в сообщении пресс-службы Союза кинематографистов России.

Леденев родился в Москве 4 декабря 1930 года. Получил известность благодаря своим произведениям «Времена года» для двух хоров и инструментального ансамбля, «Эпиграфы» для флейты и камерного оркестра, «Русь — зеленая и белоснежная» для оркестра. Композитор написал музыку к фильмам «Поэма о крыльях», «Странная женщина», «Дядюшкин сон», «Вся королевская рать» и др.