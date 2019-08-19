Сильвестр Игбун: «После забитого гола почувствовал боль в желудке, но все обошлось»

Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун прокомментировал исход матча 6-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Я чувствую себя великолепно! Я забил два гола, как еще можно себя чувствовать? Думаю, что подарил болельщикам радость, и это делает меня счастливым. Что касается гола, то я даже не смотрел, где их вратарь или защитник. Думаю, это все из-за моей скорости. Я очень быстро бежал, он выскочил. А потом я почувствовал боль в области желудка, но в целом все обошлось. Хорошо, что забил гол.

Замена? Я очень сильно устал. Вы видели спринт, который я совершил. Поэтому я сам попросил замену, чтобы на поле вышел свежий игрок. Но повторюсь, рад, что забил эти два гола, и чувствую себя счастливым», — сказал Игбун.

Напомним, вчера уфимский клуб одержал убедительную победу над одним из лидеров РПЛ «Ростовом» (2:0). Оба мяча на свой счет записал нападающий Сильвестр Игбун.