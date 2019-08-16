Чемпионат России. «Оренбург» сыграл вничью с «Сочи», гости впервые забили гол в РПЛ

Сегодня стартовал 6-й тур чемпионата России по футболу.

Матч «Оренбург» — «Сочи» закончился ничейным счетом — 1:1. Первыми отличились хозяева, прострел Алвеша замкнул ударом в свои ворота защитник «Сочи» Калугин. Во втором тайме с пенальти Полоз счет сравнял. Забитый гол стал первым в истории сочинского клуба в рамках российской премьер-лиги (РПЛ).

Завтра, 17 августа, «Краснодар» сыграет на выезде с «Тамбовом», а «Зенит» встретится с «Ахматом». В воскресенье «Рубин» примет тульский «Арсенал», тур закроется матчем «Спартака» против ЦСКА.

Чемпионат России. 6-й тур

Оренбург — Сочи — 1:1

16 августа. «Газовик»

1:0 — Калугин, 47 (автогол), 1:1 — Полоз, 67 (пенальти)

Оренбург — Руденко, Шахов, Терехов, Сиваков, Кулишев (Галаджан, 80), Аюпов, Афонин, Рикарду Алвеш (Фамейе, 71), Мишкич, Деспотович, Чуканов.

Сочи — Джанаев, Кудряшов, Калугин (Карапетян, 54), Новосельцев (Лагатор, 69), Цаллагов, Мостовой (Бурмистров, 77), Нобоа, Юрганов, Набиуллин, Заболотный, Полоз.



Урал (Екатеринбург) — Крылья Советов (Самара)

17 августа, 14.00, «Екатеринбург Арена»

Тамбов — Краснодар

17 августа, 16.30, «Мордовия Арена»

Зенит (Санкт-Петербург) — Ахмат (Грозный)

17 августа, 19.00, «Газпром Арена»

Рубин (Казань) — Арсенал (Тула)

18 августа, 14.00, «Центральный»

Уфа — Ростов

18 августа, 16.30, «Нефтяник»

Динамо (Москва) — Локомотив (Москва)

18 августа, 19.00, «ВТБ-Арена»

Спартак (Москва) — ЦСКА (Москва)

19 августа, 20.00, «Открытие Арена»