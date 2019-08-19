СМИ рассказали о планах Минприроды ввести утилизацию 100% товаров и упаковки

Минприроды рассчитывает увеличить доходы на 136 млрд рублей благодаря введению полной утилизации товаров и упаковки. Правительство должно рассмотреть этот вопрос до середины 2020 года.

Ведомство планирует увеличить собираемость экосбора за счет повышения нормативов до 136 млрд рублей ежегодно. Больше всего планируется собрать за счет утилизации и переработки с производителей электроники, бумаги и картона, резины и шин, пишет «Коммерсантъ».



Отмечается, что данное нововведение может привести к росту цен на продукцию на 0,25—1,5 %. Сроки повышения нормативов не указаны.

Сегодня тару, бумагу, шины, электронику и другие товары необходимо утилизировать на 5—35% или платить экосбор. Повысить нормативы несколько лет назад уже предлагал Минпромторг, однако тогда Минприроды выступило против.

Ранее сообщалось, что в этом году в Татарстане могут появиться восемь мусоросортировочных станций и пять экологических технопарков при межмуниципальных полигонах для утилизации ТКО. Также в рамках нацпроекта в республике будут уничтожены несанкционированные свалки. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

