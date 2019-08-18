В Казани завершился фестиваль «Сенной базар» — видео

Фото: Максим Платонов

В эти выходные в Казани на набережной озера Кабан прошел фестиваль «Сенной базар» («Печән Базары»), сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В фестивале участвовали более 100 дизайнеров, ремесленников, кулинаров, музыкантов и художников со всей России и из-за рубежа. Их объединяло внимание к татарской национальной культуре в собственных работах.

— Мы проживаем в Узбекистане, в Средней Азии. В своих работах мы смешиваем стилистику, восточные и татарские узоры, — рассказала дизайнер Айгуль Камилова.

Фестиваль проводится в Казани с 2013 года, хотя истоки его уходят на сотни лет назад, когда на Сенной площади города проходила ярмарка. Эту площадь часто упоминал в своих произведениях татарский поэт Габдулла Тукай.

Подробнее о фестивале — в репортаже «Реального времени».

