Соцсети: в Казани молодожены заказали на свадьбу троллейбус

На этой неделе в соцсетях появилась фотография «свадебного» троллейбуса в Казани. Транспорт был украшен цветами, рядом с ним фотографировались люди в свадебных одеждах.

В СМИ сообщается, что к таким услугам казанцы прибегают как минимум с 2015 года. Троллейбус арендуют в качестве своеобразного свадебного кортежа. В одном из сообщений говорится, что такой транспорт появился после того, как одна пара познакомилась именно в троллейбусе и решила отметить этот факт в свадебной церемонии.

Напомним, в июле стало известно, что для Казани купят трамваи на 135 млн рублей.

