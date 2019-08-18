Соцсети: в Казани молодожены заказали на свадьбу троллейбус
На этой неделе в соцсетях появилась фотография «свадебного» троллейбуса в Казани. Транспорт был украшен цветами, рядом с ним фотографировались люди в свадебных одеждах.
В СМИ сообщается, что к таким услугам казанцы прибегают как минимум с 2015 года. Троллейбус арендуют в качестве своеобразного свадебного кортежа. В одном из сообщений говорится, что такой транспорт появился после того, как одна пара познакомилась именно в троллейбусе и решила отметить этот факт в свадебной церемонии.
Напомним, в июле стало известно, что для Казани купят трамваи на 135 млн рублей.
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