Зурико Давиташвили: «Надо работать больше, чтобы попадать в ворота, а не в перекладину»

Грузинский полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили прокомментировал победную игру казанского клуба в матче шестого тура РПЛ против тульского «Арсенала» (1:0).

— Как у вас обстоят дела с изучением русского языка?

— Да-да, я занимаюсь и в свободном режиме, и с учителями. Где-то через месяц-полтора буду готов дать интервью на русском. Все будет хорошо. Немного разговариваю, но пока еще стесняюсь публично говорить.

— Когда ждать голов? Два грузина уже забили за «Рубин»…

— Тоже хочу забивать, но главное, чтобы команда победила. Я работаю на команду. Подкалывают ли меня другие грузины? Нет, у нас такого нет. Мы как одна семья, радуемся друг за друга вместе.

— Расскажите, как в первом тайме попали в перекладину…

— Я целился и думал, что забью, но не получилось. Надо работать больше, чтобы попадать в ворота, — приводит слова Давиташвили корреспондент «Реального времени».

Напомним, что встреча состоялась сегодня на стадионе «Центральный». Казанский клуб одержал третью победу в чемпионате. В следующие выходные «Рубин» сыграет в гостях против «Ростова» в матче седьмого тура РПЛ.