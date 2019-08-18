На «Форды» «Башавтотранса» поставят указатели по 32 тысячи за штуку

«Башавтотранс» готовится установить светодиодные маршрутные указатели на общую сумму в 3,5 млн рублей. Оплатят указатели из бюджета предприятия, следует из тендера.

Победитель тендера должен будет установить 85 маршрутных указателей на автобусы марки Ford Transit. Каждый указатель обойдется в 32,4 тысячи рублей, еще 2200 рублей будет стоить программирующий пульт, 1020 рублей — адаптер связи, 980 рублей — кабельная система, 1100 — крепежные кронштейны, 1280 — модуль подключения пульта, а в 2300 обойдутся монтажные и пусконаладочные работы.

Поставщиком по тендеру стало ООО «Искра-Уфа», зарегистрированное на улице Пушкина, 81. Учредитель компании — Дмитрий Казаков, директор — Владимир Краснов.

Напомним, в августе врио главы Башкирии Радий Хабиров похвастался новыми автобусами для «Башавтотранса».

