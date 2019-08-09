Хабиров похвастался новыми автобусами для «Башавтотранса»

Врио главы РБ опубликовал несколько фотографий с утренней передачи микроавтобусов республиканскому перевозчику — «Башавтотрансу». Судя по первому снимку, предприятие получило более 100 машин.

В комментарии Хабиров только поставил хэштеги «дожимать» и «тутнетехас». Таким образом он указал на то, что эти автобусы предназначены для расширения парка легальных маршруток в Уфе.

Напомним, что одним из первых действий на посту руководителя Башкортостана Радий Хабиров выбрал развязывание войны с нелегальными перевозчиками. Еще в ноябре 2018 года было решено закупить для ГУП «Башавтотранс» 100 автобусов.