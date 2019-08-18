В СПЧ усомнились в эффективности штрафов за перекуры на работе

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Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод усомнился в эффективности штрафов за перекуры на работе. Ранее снижать зарплату исходя из количества перекуров рекомендовал Минздрав России в программе «Укрепление общественного здоровья».

По мнению Брода, хронических курильщиков будет тяжело отучить от вредной привычки штрафами, однако такая практика может создать дискриминацию по трудовому праву. Работодатели смогут избавиться от неугодных сотрудников, используя их пристрастие к курению.

«Глобальная инициатива родилась в недрах министерских кабинетов и прогремела как гром среди ясного неба. Прежде чем их выпускать, необходимо их обсуждать в экспертном сообществе», — приводит слова эксперта «Известия».

Напомним, в рамках той же программы Министерство здравоохранения России предложило работодателям проверять своих сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве.