Минздрав РФ предложил работодателям проверять своих сотрудников на алкоголь

Министерство здравоохранения России предложило работодателям проверять своих сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве.



По мнению ведомства, такие проверки могут быть как плановыми, так и без предупреждения. Если же сотрудник отказался от прохождения теста, то его результат следует считать позитивным., говорится в документе «Укрепление общественного здоровья».

Ранее Минздрав РФ предложил работодателям рекомендации, которые помогут сотрудникам сократить потребление алкоголя. В их числе оказалась организация безалкогольных корпоративов.