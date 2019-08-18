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Минздрав РФ предложил работодателям проверять своих сотрудников на алкоголь

08:13, 18.08.2019
Минздрав РФ предложил работодателям проверять своих сотрудников на алкоголь
Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения России предложило работодателям проверять своих сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве.

По мнению ведомства, такие проверки могут быть как плановыми, так и без предупреждения. Если же сотрудник отказался от прохождения теста, то его результат следует считать позитивным., говорится в документе «Укрепление общественного здоровья».

Ранее Минздрав РФ предложил работодателям рекомендации, которые помогут сотрудникам сократить потребление алкоголя. В их числе оказалась организация безалкогольных корпоративов.

Общество
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