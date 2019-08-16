В Казани презентовали медали WorldSkills

В Казани презентовали медали 45-го мирового чемпионата WorldSkills.

В основе дизайна медалей лежит изображение тюльпана и традиционный татарский орнамент. Сами награды сделаны из сплава специальных металлов на основе цинка, на них нанесено гальваническое покрытие под золото, серебро и бронзу.

Всего для WorldSkills изготовили 275 наградных медалей, 80 медалей для лучших конкурсантов сборных и более 700 памятных медалей для WSI.

Ранее «Реальное время» опубликовало театральные афиши и расписание самых ярких и заметных фестивалей, музыкальных вечеров во время чемпионата рабочих профессий.