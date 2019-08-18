В Москве и Петербурге появились автоматы для выдачи займов

В торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга появились так называемые «кредитоматы» — автоматы для выдачи займов. Аппарат позволяет автоматически оформить краткосрочный займ, он же проверяет документы заемщика.

Автоматы ставит легальная МФО, которая предлагает займы исключительно через терминалы. Взять заем в таком терминале можно под один процент в сутки, или 365 процентов годовых. Максимальная сумма такого займа составляет 10 тысяч рублей.

От клиента требуется отсканировать паспорт в специальном окошке, а также приложить большой палец, чтобы система идентифицировала его по отпечатку, передает «Российская газета».

Напомним, что в России средняя сумма потребкредита выросла в 1,7 раза за 3 года.

